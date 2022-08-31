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Bergüzar Korel yaşı ile ilgili öyle bir soru sordu ki akıllara Devlet Bahçeli geldi

Bergüzar Korel, ailesiyle birlikte bir süredir Londra’da yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Korel yeni yaşını kutladı. Korel’in doğum günü paylaşımında sorduğu soru ise sosyal medyada gündem oldu

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:46
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Ünlü oyuncu Bergüzar korel doğum gününü yakın arkadaşları ve eşiyle kutladı. Sorduğu bilmece gibi soru akıllara Devlet Bahçeli'yi getirdi

Bergüzar Korel yaşı ile ilgili öyle bir soru sordu ki akıllara Devlet Bahçeli geldi
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2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç’ten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya gelen Bergüzar Korel yeni yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.

Ekranlardan uzak ve herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Korel yaş gününden pozlarını da paylaştı.

Korel eşi ve arkadaşlarıyla yaptığı kutlamayı ve komik notların yazıldığı pastasını paylaşarak paylaşıma şu notu düştü:

“Tanıştığımızda Halit şu anki yaşımdan 7 ben ise 18 yaş küçüktüm. Fotoğraftakilerin yarısından fazlasının ortalaması ise sanırım 30 yıl. Sizce ben kaç yaşındayım? Teşekkürler.”

Bergüzar Korel'in doğum günü pastasıda en az sorduğu soru kadar ilginçti

DEVLET BAHÇELİ AKILLARA GELDİ

Bergüzar Korel’in sorduğu yaş probleminin sonucunun ‘40’ çıkması akıllara MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 2009 yılında yaptığı hesaplamayı getirdi.

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