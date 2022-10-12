Bergüzar Korel’in yeni imajı hayranlarından tam not aldı 

Hayatını Londra'da sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlenmişti.

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, 2010 yılının Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.

2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım'da kızı Leyla'ya kavuştu.

Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Yeni saçlarını paylaşan Korel'in yeni imajını hayranları da çok beğendi.

İşte Bergüzar Korel'in yeni imajı...