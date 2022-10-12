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Bergüzar Korel’in yeni imajı hayranlarından tam not aldı 

Halit Ergenç ile evliliğinden 3 çocuğu olan Bergüzar Korel, uzun bir aradan sonra imaj tazeledi. Yeni imajını sosyal medyasından yayınlayan Korel, takipçilerinin de beğenisini aldı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:57
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Bergüzar Korel imajını tazeledi! Hayranları çok beğendi

Bergüzar Korel’in yeni imajı hayranlarından tam not aldı 
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Hayatını Londra'da sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlenmişti.

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, 2010 yılının Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.

2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım'da kızı Leyla'ya kavuştu.

Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Yeni saçlarını paylaşan Korel'in yeni imajını hayranları da çok beğendi. 

İşte Bergüzar Korel'in yeni imajı...

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