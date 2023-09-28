Eski Başbakan Hollywood eğlence sektörüne giriyor . Çılgın partilere katılmasıyla tanınıyordu

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yetenek ajansıyla sözleşme imzalayarak televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla adım attı.

Eski Başbakan Hollywood eğlence sektörüne giriyor . Çılgın partilere katılmasıyla tanınıyordu

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla yetenek ajansıyla sözleşme imzaladı.

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Politico'nun haberine göre, sektörde Hollywood yıldızlarının aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan Range Media Partners, eski Finlandiya Başbakanı Marin ile de sözleşme yaptığını duyurdu.

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Marin, daha önce de siyasi liderlere danışmanlık yapmak üzere Toni Blair Enstitüsü kadrosuna stratejik danışmak olarak katıldığını açıklamıştı.

Göreve geldiği 2019'da 34 yaşında olan Marin, Finlandiya'nın en genç Başbakanı unvanını elde etmiş ve nisandaki seçimleri kaybetmesinin ardından görevini devretmişti

BAŞBAKANKEN UYUŞTURUCU PARTİSİNE KATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Başbakan Sanna Marin'in katıldığı bir partiye ait görüntülerin sosyal medyaya yansımıştı. Kısa sürede viral olan görüntüler eleştirilerin hedefi oldu.

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Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etmişti.

36 yaşındaki başbakan ise uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetmişti, sadece alkol aldığını ve 'taşkın bir şekilde' eğlendiğini savunmuştu.

Marin, gelen tepkilerin ardından uyuşturucu testi yapmaktan çekinmeyeceğini açıklamıştı.
Başbakan, 'Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Asla uyuşturucu kullanılan bir ortamda olmadım' demişti.
Marin'in daha önce Kovid temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı.

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