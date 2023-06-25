Ünlü oyuncu Julian Sands 5 ay sonra cansız olarak bulundu. Dağda doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu

The Guardian’da yer alan habere göre, beş ay önce ABD’nin California eyaletinde dağda kaybolan oyuncu Julian Sands’in cesedine ulaşıldı. Sands’in cansız bedenini dağlık bölgede yürüyen dağcılar bularak yetkililere bildirdi.

"A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu.

2020 yılında The Guardian'a röportaj veren oyuncu, onu en çok mutlu eden şeyin “soğuk bir sabah dağın zirvesine yakın olmak” olduğunu söylemişti.