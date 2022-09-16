Burak Özçivit, balmumu heykelini görünce kendini tanıyamadı

Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan Burak Özçivit Özbek hayranlarını yoğun ilgisiyle karşılaştı.
14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde sahneye çıkarak duygularını da dile getiren oyuncu, festivalin ardından Özbekistan sokaklarını turlamayı da ihmal etmedi.
Burak Özçivit, 22 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bol bol Özbekistan'daki anlarına dair görüntüler paylaştı.
Öte yandan yakışıklı oyuncu, Özbekistan'da balmumu heykeliyle de yan yana geldi. Heykeli inceleyen Burak Özçivit, takipçilerine "Yorumları alalım" sorusunu yöneltti. Bu paylaşıma “Bu kim?”, “Hiç benzememiş”, “Yorumsuz”, “Peki sen kendini tanıyabildin mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.
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