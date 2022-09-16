16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Burak Özçivit, balmumu heykelini görünce kendini tanıyamadı

Burak Özçivit, balmumu heykelini görünce kendini tanıyamadı

Burak Özçivit, Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı. Balmumu heykeliyle karşılaştı

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 17:02
Takip Et

Ünlü oyuncu katıldığı film festivalinde balmumu heykeliyle karşılaşınca kendini tanıyamadı

Burak Özçivit, balmumu heykelini görünce kendini tanıyamadı
+
Aa
-

Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan Burak Özçivit Özbek hayranlarını yoğun ilgisiyle karşılaştı.

14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde sahneye çıkarak duygularını da dile getiren oyuncu, festivalin ardından Özbekistan sokaklarını turlamayı da ihmal etmedi.

Burak Özçivit, 22 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bol bol Özbekistan'daki anlarına dair görüntüler paylaştı. 

Öte yandan yakışıklı oyuncu, Özbekistan'da balmumu heykeliyle de yan yana geldi. Heykeli inceleyen Burak Özçivit, takipçilerine "Yorumları alalım" sorusunu yöneltti. Bu paylaşıma “Bu kim?”“Hiç benzememiş”“Yorumsuz”“Peki sen kendini tanıyabildin mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.

 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
1
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
2
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
3
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
4
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
5
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
6
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
7
﻿AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
﻿AKP ABB'nin kentsel dönüşüm projesine mecliste ret oyu verdi. Aynı yer için daha önce aldıkları meclis kararı ortaya çıktı
﻿Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi
﻿Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi
﻿Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi
﻿Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
﻿Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
﻿Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
﻿Avrupa'da doğal gazın ardından bu sefer de gübre krizi
﻿Avrupa'da doğal gazın ardından bu sefer de gübre krizi
﻿Avrupa'da doğal gazın ardından bu sefer de gübre krizi
﻿İran'da başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltına alınan kadın öldü
﻿İran'da başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltına alınan kadın öldü
﻿İran'da başörtüsü yasağına uymadığı için gözaltına alınan kadın öldü
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.