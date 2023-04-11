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  • Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetik kurbanı oldu

Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetik kurbanı oldu

Berlin’de kızlarıyla Paskalya Bayramı’nı kutlayan Meryem Uzerli’nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan ünlü oyuncunun elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptırdığı öğrenildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:46
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Estetik kurbanı oldu! Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı

Meryem Uzerli’nin son hali hüsrana uğrattı! Estetik kurbanı oldu
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Almanya-Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladı. Kızları Lara ve Lily ile çekilen kutlama karelerini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik ise gözlerden kaçmadı. 

 

Yuvarlak yüz hatlarına sahip Meryem Uzerli’nin elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptığı görüldü.

DAHA FAZLA ESTETİK YAPTIRMA

Meryem Uzerli’nin yüz ifadesinde değişikliği fark eden hayranları ise ünlü oyuncuyu estetik konusunda uyardı. Birçok takipçisi Uzerli’nin aile karelerinin altına ‘lütfen daha fazla estetik yaptırma’, ‘yanaklarına ne yaptın öyle’ diye yorum yazdı.

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