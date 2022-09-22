İlyas Salman hakkında çıkan 'Öldü' iddialarına cevap verdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü sanatçı İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE HABERLER ÇIKTI

Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.

"CEBECİ MEZARLIĞI'NDA YER BIRAKMADIM"

Ünlü sanatçı, öldüğüne dair habere esprili şekilde yaklaşarak, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.