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İlyas Salman hakkında çıkan 'Öldü' iddialarına cevap verdi

Ünlü oyuncu İlyas Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından verdiği cevap hayranlarını gülümsetti

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 08:50
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Ünlü oyuncu sosyal medyada hakkında çıkan 'Öldü' iddialarına ilginç cevap verdi

İlyas Salman hakkında çıkan 'Öldü' iddialarına cevap verdi
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü sanatçı İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE HABERLER ÇIKTI

Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.

"CEBECİ MEZARLIĞI'NDA YER BIRAKMADIM"

Ünlü sanatçı, öldüğüne dair habere esprili şekilde yaklaşarak, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.

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