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İlyas Salman ünlü astroloğun sözlerini paylaştı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrasında astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu iddia edilen sözler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. TKP'den milletvekili adayı olan usta oyuncu İlyas Salman o sözleri paylaşarak bakın ne dedi...

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:02
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İlyas Salman ünlü astrolog Rezzan Kiraz'ın sözlerini paylaştı

İlyas Salman ünlü astroloğun sözlerini paylaştı
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sosyal medyada da çok konuşuldu. Astrolog Rezzan Kiraz'a ait olduğu söylenen sözler ise gündem oldu.

Kiraz'ın "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözleri çok kez paylaşıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıklayan İlyas Salman da bu sözler paylaşarak şunları yazdı:

"Rezzan Hanım haklıysa vurduğun gol olsun Galatasaray. Bir on sene daha bırak şampiyonluğu galibiyet görmemeye hazırım."

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