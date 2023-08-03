Ünlü oyuncu yeni filmi için tanınmaz hale geldi

Daha önce dört kez evlilik yapan dünyaca ünlü ABD'li aktör Nicolas Cage, Japonya'da tanıştığı kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile 2021 yılının mart ayında nikah masasına oturmuştu.

Cage, geçtiğimiz sene eylül ayında ise Shibata ile ilk çocuğunu kucağına almıştı. Çiftin temsilcisi, People'a konuşarak; "Nicolas ve Riko, kızlarının doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Annenin ve bebeğin durumu iyi" ifadeleriyle haberi doğrulamıştı.

İKİ ÇOCUĞUNUN ARASINDA 31 YAŞ VAR

Böylece eski sevgilisi Christina Fulton'dan Weston (32) ve eski eşi Alice Kim'den Kal-El (17) isimlerinde olmak üzere iki oğlu olan Cage'in yeni dünyaya gelen bebeğinin, büyük ağabeyi ile arasında 31 yaş fark olmuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre; 59 yaşındaki Cage, son olarak yeni projesi ‘Dream Scenario’ ile gündeme geldi. Filmde Julianne Nicholson ve Michael Cera ile kamera karşısına geçecek olan aktör, rol için büründüğü kılıkla tanınmaz hale geldi. Cage'in bu halini görenler şaşkınlık yaşadı.

Cage’in rolünün sıkıcı bir üniversite profesörüyken, aniden bir gece tüm öğrencilerinin rüyasına girmesiyle değişen hayatını anlattığı öğrenildi.

