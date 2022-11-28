28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Ünlü profesörden Sağlık Bakanı’na Malatyalı Fahri’nin ‘fındıklı bademli’ türküsünden öneri

Ünlü profesörden Sağlık Bakanı’na Malatyalı Fahri’nin ‘fındıklı bademli’ türküsünden öneri

Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta’tan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Sağlık Bakanı’na dikkat çeken öneri geldi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:50
Takip Et

Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Malatyalı Fahri’nin ‘fındıklı bademli’ türkü önerisi

Ünlü profesörden Sağlık Bakanı’na Malatyalı Fahri’nin ‘fındıklı bademli’ türküsünden öneri
+
Aa
-

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı "Harvard'a göre düzenli olarak fındık, ceviz, badem yiyenler daha uzun yaşıyor" araştırmasından sonra esprili bir dille Sağlık Bakanlığı'na seslenmesi dikkat çekti.

Prof. Dr. Küçükusta, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Harvard'a göre düzenli olarak fındık, ceviz, badem yiyenler daha uzun yaşıyor. Sağlık Bakanımıza sesleniyorum: Malatyalı Fahri’nin “Ben esmeri fındık ile ben esmeri fıstık ile ben esmeri badem ile beslerim” nakaratlı hicaz türküsü kamu spotu olarak sabah-akşam yayınlanmalı.”

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta 1955’te Kayseri’de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni (1979) bitirdi. 1984’te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986’da doçent, 1996’da ise profesör oldu.

2008’de üniversiteden emekli olan Küçükusta, muayenehanesinde hekimliğe devam ediyor. Yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlardır: Göğüs Hastalıkları, Solunum Yollarının ve Akciğerin İnfeksiyon Hastalıkları, Çağımızın Hastalığı: Alerji, Modern Zaman Hastalıkları, 99 Sayfada Alerji ve Biri Bizi Hasta Ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.