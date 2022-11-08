Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun

Uzun ve sağlıklı yaşamak insanların rüyalarını süslemeye devam ediyor. Bu süreçte yulaf samanı çayının önemi ortaya çıktı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN YULAF SAMANI ÇAYIYLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR…

YULAF SAMANI NEDİR?

Yulaf bitkisi ılıman iklim olan her yerde yetişen bir bitki türüdür. Yulaf samanı çayı, yulaf bitkisi tohumu hasat edildikten sonra geriye kalan parçaları olan yulaf samanından yapılır. Yulaf samanı çayı vitamin açısından oldukça zengindir. A vitamini, E vitamini ve B vitamini açısından doğal bir destek görevi görür.

YULAF SAMANI ÇAYININ FAYDALARI

-Bir fincan yulaf samanı çayının içerisinde yüksek miktarda magnezyum bulunur. Bu sayede kemik, cilt, saç sağlığı için oldukça önemlidir

-Yulaf samanı çayının içinde bulunan vitaminde ve mineraller uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor

- Ciltteki kaşıntıyı giderir

- Vücuda dinçlik verir

- Ruhu stresten arındırır

- Kemikleri güçlendirir

- Zayıflamaya yardımcı olur

- Enfeksiyonu temizler

- Tırnak kırılmasını önler

YULAF SAMANI ÇAYI NASIL DEMLENİR, TÜKETİLİR?

Yulaf samanını en rahat şekilde tüketmek için çayını hazırlayabilirsiniz. Yulaf samanı çayı hazırlamak için şu adımları izlemeniz tavsiye edildi:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf samanı

500 ml sıcak su

Hazırlanışı:

Yulaf samanı çayını demlemek için büyük bir cezveye ihtiyacınız olacak.

1 yemek kaşığı yulaf samanını 500 ml sıcak suyun içine ekleyin ve 8 dakika boyunca kaynatın.

Kaynayan yulaf samanı çayının ilk sıcaklığı geçtikten sonra, günde 2 fincan olacak şekilde tüketmelisiniz.

Çok fazla miktarda yulaf samanı içerseniz; sık sık idrara çıkabilirsiniz. Su kaybı yaşamamak için yulaf samanı çayı içtiğiniz günlerde bolca su içmeye özen

göstermelisiniz.

Eğer glutene karşı hassasiyetiniz varsa; bu çayı tüketmemelisiniz Yulaf gluten içerdiği için yulaf samanı midenize zarar verecektir.