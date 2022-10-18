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  • Arif Verimli'den bomba gibi itiraf: 21 tansiyonla mikrofonu söküp attım

Arif Verimli'den bomba gibi itiraf: 21 tansiyonla mikrofonu söküp attım

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Şevki Hoca'sını hiç affetmeyeceğini söyleyen Prof.. Dr.. Arif Verimli ayrıldığı günde dair bomba bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:30
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Ünlü profesör Arif Verimli aylar sonra itiraf etti

Arif Verimli'den bomba gibi itiraf: 21 tansiyonla mikrofonu söküp attım
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce Şevki Sözen ile Arif Verimli arasındaki gerilim sonrası Verimli programı bırakmıştı. Şevki Sözen ile dargın olduklarını her fırsatta dile getiren Arif Verimli son olarak bir takipçisinin "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yazdı.

Arif Verimli ise bu yoruma "Ben de" yazarak gündeme bomba gibi düştü.

Yorumuyla gündem olan Arif Verimli ardından ise şu itirafta bulundu:

"MİKROFONLARI SÖKÜP ATTTIM"

"Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim. Gayet de mutluyum. Yalnız bir hekim bir başka hekimi kırmışsa arar özür diler. Zaten dönmeyeceğim bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağ olsun iyi de oldu benim için" 

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Ali can Ege
18.10.2022 13:43
O programa ve o iki medya sözde şöhretine…! yıllarca nasıl dayandın hocam merak ediyorum .iyi oldu sağlığından olacaktın yoksa.  
 
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