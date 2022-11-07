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Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme. 'Geri zekalı' demişti!

Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde tuvalette fotoğraf çekilerek paylaşanlar için sitemkar sözler sarf etmişti. Mehmet Ali Erbil’in kızı tuvalette bir fotoğrafını çekerek Müge Anlı’ya göndermede bulundu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:56
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme!

Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme. 'Geri zekalı' demişti!
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Sunucu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tuvaletten poz paylaşanlara sitemini dile getirmişti.

Anlı, sunucusu olduğu programda "Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler.

Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, geri zekalı' diyorum" yorumunda bulunan Müge Anlı'ya Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den gönderme geldi.

Yasmin Erbil tuvaletten yaptığı bir paylaşıma "Sorry Müge Anlı" yazarak dikkat çekti.
 

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