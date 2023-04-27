Ünlü rapçi duşta boynundan bıçaklanarak öldürüldü

22 yaşındaki Amerikalı Rapçi MoneySign Suede'nin salı gecesi Kaliforniya'da tutuklu bulunduğu hapishanenin duşunda bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.
Asıl adı Jaime Brugada Valdez olan ünlü rapçi "Back to the Bag" şarkısıyla Youtube'da 7 milyondan fazla izlenme almıştı.
Soledad Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Suede'in gece yapılan sayımda hücresinde olmadığının anlaşıldığı, arama sırasında duşta ağır yaralı halde bulundu.
Boynundan bıçaklandığı anlaşılan rapçi kısa bir süre sonra öldü.
Suede'nin ölümünün aydınlatılması için cezaevinde soruşturma başlatıldı.
MoneySign Suede, geçen yılın aralık ayında iki ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Suede'nin bulunduğu cezaevinde 4 binden fazla mahkûm bulunuyor.