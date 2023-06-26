Ünlü sanatçı Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı. 'Şair ceketli çocuk' olarak tanınıyordu

Gerek kişiliği gerekse de eserleriyle milyonların sevgisini kazanan Artvinli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 18. yılında Hopa’da kabri başında anıldı.

Ünlü sanatçı Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı. 'Şair ceketli çocuk' olarak tanınıyordu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2005 yılında kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden, sanatıyla Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan Kazım Koyuncu'nun, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

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Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Niyazi, Orhan ve Oğuz Koyuncu, ablası Canan Erdem ve yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

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Törende konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kazım Koyuncu'nun dünyaya çok şey bıraktığını belirterek "Bu coğrafyada bedenleri toprakla buluşmuş binlerce insan vardı ama Kazım Koyuncu şarkılarıyla binlerce yıl yaşayacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz. Sizler de söylemeye devam edeceksiniz" ifadesini kullandı

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Konuşmaların ardından Borçka ve Fındıklı Belediyesi kadın korolarından oluşan topluluk, 25 Haziran 2005'te vefat eden sanatçının bazı şarkılarını seslendirdi.

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