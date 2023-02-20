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Kazım Koyuncu'nun 23 yıl önce Erdoğan'a verdiği cevap ortaya çıktı. İşte o görüntü

Kazım Koyuncu’nun 23 yıl önce Erdoğan’a verdiği cevap ortaya çıktı. Koyuncu’nun depremlerde yaşanan yüksek can kayıplarına isyan etti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:37
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Kazım Koyuncu'nun 23 yıl önce Erdoğan'a verdiği cevap ortaya çıktı

Kazım Koyuncu'nun 23 yıl önce Erdoğan'a verdiği cevap ortaya çıktı. İşte o görüntü
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Kanser nedeniyle 2005 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu’nun vefatından kısa bir süre önce yaptığı röportaj yeniden gündem oldu. Koyuncu, deprem ve heyelan gibi doğal afetlere önlem alınmamasına isyan ederek, Türkiye’de yaşanan can kayıplarına isyan etti. Koyuncu, “Sizin kısa vadede kazanacağınız birkaç milyon doların karşılığı milyonlarca insanın geleceği” ifadelerini kullandı.

Kazım Koyuncu’nun konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Heyelanlar oluyor, depremler oluyor bunlar kader mi sanki? Aynı şiddette başka yerde depremler oluyor 2 kişi bayılıyor, Türkiye’de 20 bin kişi ölüyor. Heyelanlardan her yıl bir sürü insan ölüyor, toprak yok oluyor. Bu kader değil, bu sizin kötü niyetle, beyinsizlikle yaptığınız çeşitli politikalarla imara açılan yerler dereleri baraj yapma kaygınızdan kaynaklanıyor. Buradan kim ne kadar para kazanabilir? Milyonlarca insanın geleceğiyle oynuyorsunuz. Sizin kısa vadede kazanacağınız birkaç milyon doların karşılığı milyonlarca insanın geleceği. Ve dünyanın ortak mirası oradaki deniz, oradaki doğa, oradaki Fırtına Deresi. Bütün bunlara karşı çıkmak için peygamber, filozof, sanatçı olmaya gerek yok. Korkmamak lazım. Devlet ne için var? Devlet benim için var. Topluluk için, halk için de değil, ayrı duranlar için, daha marjinal duranlar için, hayatı tehlikede olanlar için devlet vardır, hukuken böyledir. Türkiye’deki gelenek ‘Her şey devlet için’. Hayır efendim, devlet benim haklarımı korumak için var.

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