Ünlü şarkıcı 30 senede EYT’li oldu: Maaşımı alıyorum

Zeynep Mansur’un bu tarz açıklamaların müzik sektöründeki algıyı olumsuz etkilediğini vurguladı ve ekledi:

“30 YIL ÇALIŞTIM, EYT’Lİ OLDUM”

“EYT’den faydalanarak 30 yılda emekli oldum ve maaşımı alıyorum.

Sigortanı ödersen popçuluktan da emekli olursun. Bu sektörde, anti depresan kullanmadan da şarkıcı olunabiliyor.”

“RÜYAMI YAŞIYORUM”

Zeynep Mansur, çocukluk yıllarında Ajda Pekkan’ı örnek alarak şarkıcı hayali kurduğunu belirtti:

“İstediğim hep şarkıcı olmaktı; rüyamı yaşıyorum ve üstüne para ödüyorlar. Ben işi yapalı 30 sene oldu.”