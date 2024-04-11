Ünlü şarkıcı 30 senede EYT’li oldu: Maaşımı alıyorum

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Ünlü şarkıcı 30 senede EYT’li oldu: Maaşımı alıyorum
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, Oğuzhan Toracı’nın Youtube’da yayınlanan programına konuk oldu. Zeynep Mansur, Melike Şahin’in “Annem ‘normal bir işe girip neden emekli olmadın’ dedi” sözlerinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Zeynep Mansur’un bu tarz açıklamaların müzik sektöründeki algıyı olumsuz etkilediğini vurguladı ve ekledi:

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“30 YIL ÇALIŞTIM, EYT’Lİ OLDUM”

“EYT’den faydalanarak 30 yılda emekli oldum ve maaşımı alıyorum.

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Sigortanı ödersen popçuluktan da emekli olursun. Bu sektörde, anti depresan kullanmadan da şarkıcı olunabiliyor.”

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“RÜYAMI YAŞIYORUM”

Zeynep Mansur, çocukluk yıllarında Ajda Pekkan’ı örnek alarak şarkıcı hayali kurduğunu belirtti:

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“İstediğim hep şarkıcı olmaktı; rüyamı yaşıyorum ve üstüne para ödüyorlar. Ben işi yapalı 30 sene oldu.”

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