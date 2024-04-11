Özgür Özel bayramda hangi liderlere ‘Alo’ dedi? Listede çok sürpriz isimler var

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Özgür Özel bayramda hangi liderlere ‘Alo’ dedi? Listede çok sürpriz isimler var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Özgür Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partilerin grup başkanlarını telefonla arayarak bayram kutlamasında bulundu.

Özel, Erdoğan ve Kurtulmuş'un yanı sıra AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile telefonda görüştü.

Özel, böylece aralarında Erdoğan’ın da bulunduğu 16 siyasi partinin genel başkanıyla bayramlaştı.

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