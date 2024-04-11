Özgür Özel bayramda hangi liderlere ‘Alo’ dedi? Listede çok sürpriz isimler var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.