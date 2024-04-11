Ünlü gazeteci konuştu, stüdyo buz kesti! Not edin, bu tarihte Bahçeli erken seçim isteyecek

Kaynak: Sözcü TV
Ünlü gazeteci konuştu, stüdyo buz kesti! Not edin, bu tarihte Bahçeli erken seçim isteyecek
Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Sözcü Tv ekranlarında erken seçimle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Senem Toluay Ilgaz’ın ‘Öncesi Sonrası’ programına konuk olan Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu erken seçimle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Bayraktaroğlu net bir tarih vererek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim isteyeceğini öne sürdü.

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“TÜRKİYE’DE ERKEN SEÇİME 1 KİŞİ GÖTÜRÜR: DEVLET BAHÇELİ”

“Erken seçime gelince… Türkiye’de erken seçime götüren bir kişi vardır. Devlet Bahçeli… Bugün konuşmasını atladık galiba… Değişim zamanı dedi. Neden?” diyen Bayraktaroğlu, “Çünkü ekonomi programı yürüyecekse aynı Kemal Derviş’in gibi yürüyecek. Şubat’a geldiğimizde ekonomide bir şeyler rayına oturacak. İşte o zaman Devlet Bahçeli çıkacak meydana… Erdoğan nasıl yedirmediler Ecevit’e o başarıyı, 2 senede devam etseydi seçimler 2004’te olsaydı Ecevit çok başarılı bir şekilde bir kez daha Başbakan olacaktı. Bahçeli ortaya çıktı erken seçime zorladı. Bir erken seçime gitti, bakın 22 senedir aynı parti iktidarda…” ifadelerini kullandı.

“2026 ŞUBAT AYINDA ERKEN SEÇİM İSTEYECEKTİR”

“Şimdi Bahçeli bu oyunun peşinde” diyen Bayraktaroğlu, “Bakın lütfen not ediniz. Kehanette bulunmuyorum. 2026 Şubat ayında eğer Devlet Bahçeli yaşıyorsa, hayatta ise ve genel başkansa erken seçim isteyecektir” şeklinde konuştu.

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