Saadet Partili ismi şoke eden mermi: Verilmiş sadakamız varmış

Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökmen bayram namazı sonrası evinin kapısına isabet eden kurşunu paylaştı.
Gökmen konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"TAM EVE GİRERKEN İSABET ETSEYDİ"
"Verilmiş sadakamız varmış!" diyen Gökmen, "Sabah bayram namazı sonrası evimizin giriş kapısına gerçek mermi isabet etti.
Allah göstermesin Tam eve girerken bizden birine isabet etse ne olurdu düşünemiyorum? "Olay inceleme araştırıyor" İnşallah sorumluları bulunur gereği yapılır." ifadelerini kullandı.
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