Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil genç yaşta hayatını kaybetti

Bir süredir yaşam mücadelesi veren Emir Yeşil için en son opera sanatçısı Aslı Omağ tarafından acil kana ihtiyaç duyulduğuna dair bir çağrı yapmıştı. Emir Yeşil'in acı haberini yine hayat arkadaşı tiyatro sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ verdi. Aslı Omağ Emir Yeşil'in vefat haberini "Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik" sözleri ile duyurdu. Omağ ayrıca cenaze töreni bilgilerini paylaştı.

Dolapdere Big Gang grubunun solistliğini yapan Emir Yeşil'ın geniş bir hayran kitlesi vardı. Sevilen şarkıcının 43 yaşında vefatının ardından sevenleri sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaştı.

Emer Yeşil'in cenazesi bugün öğle namazını takiben Altunizade Marmara Üniversitesi İlhiyet Camii'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

EMİR YEŞİL KİMDİR?

16 yaşından bu yana sahnelerde yerine alan 1981 İstanbul doğumlu olan Emir Yeşil, Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar birçok tarzda şarkılar seslendirdi. Emir Yeşil Dolapdere Big Gang grubu ile İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da başarılı konserler verdi.