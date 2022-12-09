Şarkıcı Işın Karaca'nın beklediği müjdeli haber geldi. Kızına soyadını vermek için açtığı davayı kazandı

Daha önce iki kere evlenip boşanan şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.

"MİA BÜYÜKKARACA, SENİ KORUMAYA YEMİN ETMİŞTİM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda davayı kazandığının müjdesini veren Işın Karaca, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soyisim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli."