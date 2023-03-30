Işın Karaca elektrik faturalarındaki indirimi duyunca sormadan edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlar tarafından seçim vaadi olarak tanımlanan bir açıklamada bulundu ve 'Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz' dedi.

Yapılan bu açıklamanın ardından özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı.

Kış ayları boyunca doğalgaz ve elektrik faturalarını geçen ayki faturalarına oranla yüzde yüzün üzerinde bir artışla ödeyen vatandaşlar, gerçekleştirilecek bu indirimin cüzdanlara pek de fayda sağlamayacağını iddia etti.

Yapılan indirim açıklamasına tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Işın Karaca oldu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden yazdıklarıyla adeta milyonların sesi olan Işın Karaca, yapılan zamlara kıyasla bu indirimin çok yetersiz olduğunu söylerken böyle bir indirimde bulunmak yerine neden devasa zamların yapıldığı sorusunu yöneltti.

Işın Karaca şunları yazdı:

"Madem elektrik faturalarına indirim yapabiliyoruz neden bindirim yaptık? Hikaye bu kadar!"