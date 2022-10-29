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İrem Derici kendini ti'ye aldı: Sahneye ilk çıktığım halim şimdiki halimin halası gibi!

Şarkıcı İrem Derici, önceki gece Ankara'da bir mekanda sahne aldı. 8 Kasım'da müzik hayatının 10. yılını kutlayacağını belirten Derici "Müzik hayatımdaki ilk halim şimdiki halimin halası gibi!" sözleriyle herkesi güldürdü.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:56
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İrem Derici: Müzik hayatımdaki ilk halim şimdiki halimin halası gibi!

İrem Derici kendini ti'ye aldı: Sahneye ilk çıktığım halim şimdiki halimin halası gibi!
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Şarkıcı İrem Derici, Ankara’da bir mekanda sahne aldı.

Sahneye çıkarken "Bugün diyetimin ikinci günü açım ve mutsuzum" diyen İrem Derici'nin keyfi, gelen iltifatlarla yerine geldi. "Kraliçe Ankara'ya hoş geldin" diyen bir erkek hayranına "Kraliçe olmak için daha gencim" diyen Derici'nin sözleri kraliçelik yarışında dönem dönem araları açılan Demet Akalın ve Hande Yener'e gönderme olarak alındı. 

MÜZİK HAYATININ 10. YILINI KUTLUYOR

İrem Derici sahneden "8 Kasım'da 10. yılımı kutluyorum. İlk çıktığım halim şimdiki halimin halası gibi" diyerek salonu kahkahaya boğarken, en önde kendisini izlemeye gelen bir kadın hayranı ise İrem Derici'nin İnstagram'da sıkça kullandığı "kudurun" kelimesinden yola çıkarak  "kudur" gözlüğü hediye etti. İrem Derici gözlükleriyle poz verdi. 
 

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