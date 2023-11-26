Zeynep Bastık'ın sevgilisiyle dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Evliliği kısa süre Zeynep Bastık bir süredir Ali Can Ayyıldız ile birlikte. Sevgilisiyle bir davete katılan şarkıcı dudak dudağa anlarını sosyal medyada paylaşarak yine adından söz ettirdi

KAYNAK: Haber Merkezi
Zeynep Bastık'ın sevgilisiyle dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcının sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile evleneceği iddialarını son olarak yayınlamıştı.

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Geçtiğimiz günlerde ikili birlikte bir partiye katıldı. İç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı yine oldukça iddialı bir seçim yapmıştı.

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Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kuran ancak iş için sürekli İstanbul'da olan Zeynep Bastık yeni aşkıyla aşka geldi.

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Bu kez de sevgilisiyle dudak dudağı anlarını paylaşan Bastık yine adından söz ettirmeyi başardı.

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