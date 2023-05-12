Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak

Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaşı açıklamasının ardından "20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" yorumunda bulundu.

Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Hatice yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

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Hatice AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime az bir süre kala temmuz ayında yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıklamasının ardından bir yorum yaptı.

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Sosyal medya hesabından yorum yapan Hatice, "Ah şu maaşlar fazla değil 10 yıl önce olsaydı olmayanın da evi olurdu cumhurbaşkanım. 20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

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