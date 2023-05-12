Zafer Arapkirli Erdoğan'ın ne demek istediğini merak etti. 'Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi' ne demek?

Zafer Arapkirli, Erdoğan'ın "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız" paylaşımı için "Millet seni tercih etmezse, bunu 'darbe' mi sayacaksın yani?” dedi.

Zafer Arapkirli Erdoğan'ın ne demek istediğini merak etti. 'Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi' ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız.” dedi, sosyal medya karıştı.

Bu sözler sonrası sosyal medyada "Erdoğan, seçim gecesi bırakmayacağım mesajı mı veriyor" yorumu yapıldı.

“Gerektiğinde 15 Temmuz” ifadesi Twitter’da TT olurken gazeteci Zafer Arapkirli, Erdoğan’ın ne demek istediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arapkirli, “Millet seni tercih etmezse, bunu 'darbe' mi sayacaksın yani?” sorusunu yönelterek, “Kabak tadı verdi artık bu muhabbet. Bıktık.” dedi.

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ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz." ifadelerini kullandı.

Sadece proje geliştirdiklerini, eser ürettiklerini, gönül siyaseti ve gönülleri kazanma siyaseti yaptıklarını aktaran Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız."

Erdoğan, paylaşımının sonunda ise "Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerine yer verdi.

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