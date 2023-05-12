Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP ile çözüm ortaklığı yaparken MHP’ye söyledikleri ortaya çıktı. Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde sözde ‘Çözüm süreci’ zamanlarında HDP ile ortaklığa karşı çıkan MHP’ye cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, AKP grup toplantısında HDP’lileri ‘seçilmiş milletvekilleri’ olarak niteleyerek, MHP’nin tepkisini ise ‘saygısızlık’ olarak tanımladı. Erdoğan ayrıca “Bu ülkenin huzursuzluğunda ne yazık ki bunların da payı vardır” demişti.

Erdoğan, MHP’ye “O zaman da ne Hakkari’ye gidebilirsin ne de affedersin Van’a gidebilirsin. Sivas’ın ötesine geç görelim seni” demişti.

Erdoğan’ın yıllar sonra yeniden paylaşılan o sözleri sosyal medyada gündem oldu.