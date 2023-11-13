Ünlü şarkıcının ilişki itirafı olay oldu

Bir döneme damga vuran "Hanna Montana" karakteri ile şöhreti yakalayan oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus cinsel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcının ilişki itirafı olay oldu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus gerek tarzı gerek klipleri gerek özel hayatıyla her zaman adından söz ettiriyor.

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2015 yılında verdiği bir röportajda panseksüel ( Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus cinsel ilişki açıklamasıyla dikkat çekti.

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"HER ŞEYE VARIM"

Miley Cyrus, "yasal ve rızaya dayalı" olduğu sürece cinsel olarak "Her şeye hazır" olduğunu itiraf etti.

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Miley Cyrus cinsel tercihleri konusunda çok açık sözlü. Paper dergisine konuşan Miley Cyrus "Rızaya dayalı olan ve bir hayvanın dahil olmadığı ve herkesin reşit olduğu her şeye tam anlamıyla açığım. Yasal olan her şeye varım. Herhangi bir yetişkinle, 18 yaşından büyük ve beni sevmek isteyen herkesle birlikte olabilirim. Erkek ya da kız olmakla bir ilişkim yok ve partnerimin de erkek ya da kız olmakla bir ilişkisi olması gerekmiyor" dedi.

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