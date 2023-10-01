Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı

Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütü VoMa’ya katıldığını açıkladı. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı

İkinci Karabağ savaşıyla Azerbaycan tarafından büyük bir yenilgiye uğratılan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlar atmayı sürdürdü.

Batı'ya ve Rusya'ya güvenen Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını artırması sonucu Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlattı.

Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.

Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde.

İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.

manken.jpegElinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, “Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz” söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.

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