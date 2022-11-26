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Polis memuru ve oğlu trafik kazası kurbanı

Eskişehir'de kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki sürücü ve polis memuru babası hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:44
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Eskişehirde meydana gelen kazada sürücü ve polis memuru babası hayatını kaybetti

Polis memuru ve oğlu trafik kazası kurbanı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde Yakup Efe Sarı kullandığı otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen Onur Cihan yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ercan Sarı, hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybederken, eşi Zeynep, kızı Elif Zeycan ve sürücü olan oğlu Yakup Efe Sarı ile hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan yaralandı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı Zeynep ve Yakup Efe Sarı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Elif Zeycan Sarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakup Efe Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ercan Sarı'nın cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sarı'nın kızının sağlık durumunun iyi, eşinin ise ağır yaralı olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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