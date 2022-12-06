Ehliyetsiz kişiye nasıl taksi verildi. Zavallı kadın kaldırımda yürüyordu. 17 yaşındaki taksi sürücüsünün çarptığı emekli öğretmen istinat duvarından düşüp öldü

Kaza, 30 Kasım’da Çankaya ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki emekli öğretmen Altun Tepe’ye, kaldırımda yürüyerek arkadaşının evine ziyarete giderken, İ.G.Ö. yönetimindeki 06 BLB 511 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Altun Tepe, yol kenarında 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. İstinat duvarından savrulması güvenlik kamerasına yansıyan Altun Tepe, ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Kazanın ardından 17 yaşında ve sürücü belgesi bulunmayan araç sürücüsü İ.G.Ö., gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki ifadesinde araç içerisinde bir eşyayı almak isterken hakimiyeti kaybederek, kaldırıma çıktığını söyledi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ARACI KULLANAN ÇOCUK 17 YAŞINDA EHLİYETSİZ"

Altun Tepe’nin eşi Hikmet Tepe, kaza sabahı kahvaltı yaptıklarını, eşinin daha sonra pilates kursuna gittiğini anlatarak, “Daha sonra da bir öğretmen arkadaşına ziyarete giderken apartmana gireceği sırada hafif virajlı bir yol var. Orada çok süratle gelen bir araç virajı alamıyor ve eşimi aracın altına alarak onu savuruyor. Aracı kullanan çocuk 17 yaşında, ehliyetsiz. Aşırı bir hızla geliyor. 17 yaşında ehliyeti olmayan bir kişiye ticari araç teslim ediliyor. Bu yönde ailelerin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özenle ve önemle benim iyi niyetle söyleyebileceğim en büyük öneri bu. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Çünkü çok yaşanıyor bu durumlar. Bizim dünyamız karardı. Büyük bir acı. Çok sevgili eşimi, 46 yıllık eşimi kaybettim. Çok üzüldük. Dünyamız karardı” diye konuştu. (DHA)