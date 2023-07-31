Ünlü senarist Safa Önal hayatını kaybetti. Türk sineması yasta

Editör: Özlem KIRAL

Türk sinemasının emektar ismi Safa Önal vefat etti. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senaristin ölüm haberini Senaristler Birliği duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır" denildi.

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Safa Önal için geçtiğimiz nisan ayında onur gecesi düzenlemişti.

SAFA ÖNAL KİMDİR?

Safa Önal İstanbul Maçka Palas'ta dünyaya geldi. Hukuk ve mülkiye mezunu babası Kaymakam Ahmet Fahretin Önal; resim yapıyor, kanun çalıyor, şiir ve roman yazıyordu. Hatta babasının annesi Nehali Hürriyet Önal için yazdığı bazı şiirler şarkı haline getirildi. Fahrettin Bey'in “Sevildiğini Sanma” adlı şiiri Arif Sami Toker tarafından da bestelendi.

Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Safa Önal, 1945 yılında kısa öykülerle başladığı yazarlığını geliştirmeye çalışırken, bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Öykülerini Dünyanın En Güzel Gemisi adlı bir kitapta topladı. Daha sonra senaryo yazmaya başladı. Senaristlik konusunda ilerleme kaydeden Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Dünyanın en ilgi çekici rekorlarının yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı. Zaman zaman Bülent Oran ve Ertem Göreç isimlerle de çalıştı.

İki kez evlenerek her iki eşinden de ayrılan sanatçı, 1973 yılından itibaren yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazdı. Bunlardan en çok bilineni olan Beyaz Şemsiye adlı fotoromanda Türkan Şoray ve Cihan Ünal da rol aldı. Televizyon kanallarına dizi senaryoları da yazarak, meslek yaşamını sürdüren Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal, Safa Önal'ın kardeşi.