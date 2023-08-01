Ünlü senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlanıyor

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Önal'ın cenaze törenine Yeşilçam'ın usta isimleri katıldı.

YEŞİLÇAM'IN EFSANELERİ CENAZEDE

Yaşlılığa bağlı sebeplerle 30 Temmuz'da 92 yaşında vefat eden Önal'ın cenaze törenine katılan usta oyuncuHülya Koçyiğit, Safa Önal'ın ömrünün yazarak, düşünerek, söyleyerek geçtiğini belirtti. Koçyiğit, "O hepimizi etkilemiş, yaşamlarımızda iz bırakmış bir duayendi. Hepimizin saydığı, sevdiği büyük bir sanatçıyı yolcu ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"SEN OLMASAN DA O FİLMİ HAYATA GEÇİRECEĞİM"

Koçyiğit, Önal'ın Türkçeyi çok güzel kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Konuşurken onu dinler, etkilenirdiniz. Senaryolarını yazdıktan sonra bizzat kendisi okumak isterdi. Öyle bir okurdu ki hemen yarın bu filme başlayalım hissine kapılırdınız. Herkese nasip olmayacak bir başarıya imza attı. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Onun o başarısını yürekten kutluyorum. Onunla 1960 yıllarında geçen İhtilal Dönemi'nin bir hikayesini kaleme almak istedik, 2 seneye yakın emek verdik. Ama hayata geçiremedik. Bunun için ona çok mahcubum ama emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Sen olmasan da o filmi mutlaka hayata geçireceğim."Yönetmen Biket İlhan da Önal'ın karakterindeki tutku ve şenliğin filmlerine yansıdığına işaret ederek, onun Türk sinema tarihinde çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

"O BENİM BABA YARIM"

Oyuncu Kerem Alışık ise Safa Önal'la aile dostluklarından bahsederek, "O benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim ve okuma alışkanlığımdı. Safa Ağabey, Yeşilçam'ın bize gölgesini veren en yeşil çam ağaçlarından biriydi. Ömrünü sinemaya veren ve bütün yaşamını sadece yazmakla geçiren bir ustaydı." diye konuştu.

"YEŞİLÇAM BUGÜN HİKAYESİNİ KAYBETTİ"

Safa Önal'ı "Türk sinemasına büyük hizmet eden mavi uçlu bir tükenmez kalemdi" diyerek tanımlayan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim sesimiz, seslenişimiz, seçtiğimiz, sevdiğimiz, kıymetlimizdi. O kendi kıymetini dilinin altında, kalemi ucunda gizleyendi. Çok önemli bir değerimizdi. Onun kaleminin değdiği yerde kaldık. Yeşilçam'dan çok göç verdik, çok giden oldu. Bir uğurlama töreni de olsa içimizden uğurlayamıyoruz onları. Bence Yeşilçam bugün hikayesini kaybetti. Belki hiç bu kadar kötü bir gün olmamıştı. Sıcak ekmek kokuları bıraktı bizim bağrımızda. Mekanı cennet olsun."

FERİKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Usta senarist için düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılınacak ve merhumun naaşı Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.