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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar ederek hayatına son verdi

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak hayatına son verdi. Anne Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:23
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:24
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Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi kendini ağaca asarak intihar etti

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar ederek hayatına son verdi
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesinden acı haber geldi.

Çağdaş Kocaeli'nin haberine göre usta oyuncu Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, Kocaeli'ndeki evinde intihar etti. Kendisini ağaca asarak yaşamına son veren Akçe Sürmeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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