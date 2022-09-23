Ünlü yıldız sarkan cildini ve kırışıklıklarını kucakladığını açıkladı

Gwyneth, kurucusu olduğu güzellik ürünleri ve aksesuarları satan sağlıklı yaşam markası Goop ile tanınıyor. Paltrow, geçtiğimiz gün yaşlanması hakkında samimi bir makale kaleme aldı ve "vücudunu nasıl kabul ettiğini ve mükemmel olma ihtiyacını nasıl bıraktığını" anlattı.

Yaşlanmasıyla ilgili bölümde şunları yazdı:

"Bütün günlerin kanıtlarının bir haritası olan bedenim artık daha zamansız. Bedenim işaretler ve düzensizlikler koleksiyonu. Fırın yanıklarından yaralanmış, uzun zaman önce bir pencerede kırılmış bir parmak, bir çocuğun doğumu.... Gümüş saç ve ince çizgiler.

Güneş, sanki bir fırçayı koyu kahverengi sulu boyaya batırıp tenimin üzerine benekler saçarcasına parmak izlerini üzerimde bıraktı. Sağlıklı ve uzun ömürlü olmak, zayıflayan kasları ve kemik erimesini engellemek için elimden geleni yaparken, beni raydan çıkarmaya çalışan bu pervasız düşüncelere bir mantra ekledim: Kabul ediyorum.

İzleri ve gevşeyen cildi, kırışıklıkları kabul ediyorum. Bedenimi kabul ediyorum ve mükemmel olma, mükemmel görünme, yerçekimine meydan okuma, mantığa meydan okuma, insanlığa meydan okuma ihtiyacını bırakıyorum. İnsanlığımı kabul ediyorum.'

Paltrow, yazısının sonunda hatalarını düzeltmek için zamanda geriye gidip gitmeyeceğinden emin olmadığını çünkü bu hataların ona 'anlamlı' dersler verdiğini kaydetti.