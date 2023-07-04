Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil büyüdü ve geçtiğimiz gün tam 17 yaşına girdi. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi

Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arasında evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık kocaman bir delikanlı oldu. Önceki gün 17 yaşına giren Ali Sadi'nin son halini annesi Tuğba Coşkun paylaştı.

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Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Coşkun; ''Alim 17 oldu. Seninle aşk’ımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun'' notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı

Ali Sadi'yi görenler; ''Aynı babasının gençliği'', ''Tıpkı babası'', ''Ali Sadi ne ara böyle büyüdün'', ''Çok yakışıklı olmuşsun'' gibi yorumlarda bulundular.

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17 yaşına basan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki birlikte en güzel en değerli birini yaratmışız" yorumu geldi.

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