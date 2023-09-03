Mehmet Ali Erbil boyalı saçlarıyla gündem oldu. Yeni projesi için imaj değiştirdi

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yeni projesi için kamera karşısına geçti. Saçlarını boyatan Erbil, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü isme '66lık delikanlı' yorumları yapıldı.

Mehmet Ali Erbil boyalı saçlarıyla gündem oldu. Yeni projesi için imaj değiştirdi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, simsiyah boyattığı saçları ile gündem oldu. Boyadığı saçlarıyla oldukça gençleştiği görülen ünlü oyuncuya Mahmut Tuncer ve TikTok fenomeni Onur Sermik eşlik etti.

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Çalkantılı yaşamıyla devamlı olarak magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bu kez de yeni tarzıyla konuşuluyor.

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Bir proje için kamera karşısına geçen Erbil, simsiyah boyattığı saçları ile gündem oldu.

Bilal Kalyoncu'nun Film Fırıldak isimli yapımında rol alan Erbil'in hazırlık aşamalarını TikTok fenomeni Onur Sermik 'Canım halam' notuyla paylaştı.

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Ek olarak Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil ile halay çektikleri görüntüleri paylaşan Sermik, yeni film için birlikte çalıştıklarını açıkladı.

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Fırıldak filminin ilk set gününden kareler paylaşan Erbil, yeni tarzıyla kullanıcılardan '66lık çıtır', 'Saç deyip geçmeyeceksin işte', 'Adam bir anda gençleşti' gibi yorumlar aldı.

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