Ünlü spiker Gürcistan'da Türk lirasının değerini görünce şok oldu. Telefona sarıldı videoya aldı

Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle Türk Lirası diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Ünlü spiker Begümhan Aydoğan, Gürcistan’da bir döviz bürosunun önüne giderek bundan birkaç yıl önce Türk lirasından değersiz olan Gürcistan larisinin Türk lirasından daha değerli olmasına isyan etti.

Aydoğan çektiği videoda, ”Şu anda Gürcistan’dayım. Hep Türk lirasını dolar ile karşılaştırıyoruz ama 10,12,13 yıl önce Türk lirası lariden daha değerliydi. İşte 100 lira verdiğinizde 180 lari alabiliyordunuz. Son birkaç yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlattığı iktidarın ekonomi politikaları ile birlikte Türk lirası bütün para birimleri karşısında değer kaybetti sadece dolar karşısında değil” ifadelerini kullandı.

"TÜRK LİRASINI PULA ÇEVİRDİLER"

Aydoğan, Gürcistan larisinin dolar karşısında 2.69 lira olduğunu hatırlatarak,”Bundan yıllar önce bizde de böyleydi. Bakan Berat Albayrak ne diyordu? Dolar 5 6'ları bulacak bunlar alacaklar satacaklar. Ohoooo neler gördük neler. Ama Türk lirası'nı nasıl pula çevirdiler."

"TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN 1 MİLYONCU DÜKKANINA ÇEVİRDİLER"

"Heeyy gidi Türk Lirası. Hani yerli ve milliydik? Türkiye’yi dünyanın 1 milyoncu dükkanına çevirdiler. Dışarıdan gelen herkes malımızı, hizmetimizi ucuza alıp gidiyor. Keyifi yabancı yapıyor. Türk vatandaşlarıysa kendi vatanında yoksulluk yaşıyor" ifadelerini kullandı.