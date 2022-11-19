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İlber Ortaylı 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV adlı YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü tarihçi, programda 2023 seçimlerinde oy vereceği adayın profilini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:58
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

İlber Ortaylı 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, YouTube'daki Kafa TV kanalında yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" programına konuk oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Ortaylı, oy vereceği aday profilini açıkladı. Olası özellikleri hakkında konuşan ve "Bir şey yapmış olacak" diyen Ortaylı, şunları söyledi:

"OY VERECEĞİM ADAY ÇOK ZOR AMA VAR"

Benim oy vereceğim aday profili çok zor ama var. Özellikleri bir kere, bir şey yapmış olacak. Göreceğim ben iktidarda. Tabii ki şimdiki iktidarı kastetmiyorum, onu demiyorum. Belediye reisi düzeyinde veya geçmişteki önemli bir bakanlık düzeyinde bir şey yapmış, yaratmış adamı kastediyorum. Genel müdürlük olamaz. Bir yerin etkili bir belediye reisi olur, bir bakanlığı çok iyi yöneten biri olabilir mesela. Göze batmış bir dışişleri bakanı, ya da hakikaten iyi program uygulayan bir maliye bakanı, bir ziraat bakanı, sanayi bakanı, yani bir şeyler yapan. Tabii bir şeyi unutmamak lazım. Bu memlekette o kadar uzun boylu da kimse kalamıyor. Tek parti devrindeymiş 7 yıllık milli eğitim bakanı mesela. Şimdi o imkan çok azaldı. Buna rağmen böyle biri olabilir.

 "ÇOK SEÇKİN BİLGİSİ OLAN BİRİSİ OLACAK"

Ortaylı, "Kişilik özellikleri olarak nasıl biri olmalı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hakkında dedikodu olmayacak. Dürüst davrandığı, adil davrandığı, bilgili olduğu bir kere çok seçkin bilgisi olan birisi olacak. Çünkü Türkiye halkının yarısı okumuş yarısı dünyadan bir haber. İçlerinde hakikaten dünyanın standartlarına uygun entelektüeller var, dar bir grup da olsa. Düpedüz boş bir zatın o milletin yarısına hitap edemeyeceği, onlara haksız davranacağı çok açık. Çıtayı yükseltmek durumundayız. Burası öyle, rastgele bir toplum değil.

"BAĞIRAN ADAM İSTEMİYORUM"

İyi hekim iyi mühendis... Ben bunların hakkını da koruyacak bir adam isterim. Bana doktoru hastaneye saldırtıp dövdükleri zaman birtakım sapıklar 'E işte halk böyle düşünüyor' diye alttan çeviren insan değil, doğru dürüst adam isterim. Ne diye bağırıyor ki ben karşımda nutuk denemesi yapan bir adam istemiyorum."

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Benhur
19.11.2022 14:19
İlber hocam ne yazık ki oyunuz 250 bin usd verip vatandaşlık alan bir arabın oyu ile aynı değerde  
 
Birisi
19.11.2022 14:05
İlber Hoca aday olsun.  
 
Mert
19.11.2022 14:00
Evet bagiran nutuk atan herdakika aciklama yaopan olmamali , biktik suratlarindan  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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