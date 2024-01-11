Ünlü tekstil firmasının mirası aileyi birbirine düşürdü. Çekmeköy'deki büyük arazi paylaşılamayınca mahkemelik oldular

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Ünlü tekstil firmasının mirası aileyi birbirine düşürdü. Çekmeköy'deki büyük arazi paylaşılamayınca mahkemelik oldular
Tekstil firmaları sahibi Süleyman Toplusoy hayatını kaybettikten sonra eşi İpek Toplusoy, Çekmeköy’deki arazinin hisselerini kayınbiraderi Turgut Toplusoy’a satmadı. Lüks daireler yapılacak arazi için aile arasında kriz çıktı. İkili mahkemelik oldu.

Ünlü giyim markalarından birinin sahibi olan Süleyman Toplusoy, 2020’de hayatını kaybettikten sonra iş insanın mirası, eşi İpek Toplusoy ile iki kızına kalmıştı.

LÜKS KONUTLAR İÇİN HİSSELERİ ALMAK İSTEDİ

Günaydın gazetesi magazin yazarı Bülent Cankurt’un haberinde yer alan bilgilere göre, Süleyman Toplusoy’un abisi olan Turgut Toplusoy, mirastan kalan Çekmeköy’de bulunan dev arazideki hisseleri almak istedi.

İddiaya göre, abi Turgut Altınsoy’un, istediği dev arazi hisse konusunda bölgeye lüks konutlar yapabilmek için bir inşaat şirketi ile anlaşma yapıldığı ifade edildi.

EŞİ HİSSELERDEN PAY TALEP ETTİ

Süleyman Toplusoy’un eşi İpek Toplusoy ise hisseleri satmak yerine, yapılacak konutlardan pay talep etti.

Anlaşamayan iki taraf mahkemelik oldu.

Mahkeme sonrası abi Turgut Toplusoy, izâle-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davasını açtı.

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