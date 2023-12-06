Ünlü televizyoncu TV’den ayrılıp belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı

Gazeteci Mesut, Datça Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu duyurdu.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü televizyoncu TV’den ayrılıp belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı

Mesut Yar, bugün düzenlediği sabah programı bitişinde Sözcü TV’ye veda ettiğini ve Datça belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Mesut Yar açıklamasında:

“1900’lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça’da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça’da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim” ifadelerini kullandı.

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