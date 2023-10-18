Ünlülerden İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısına tepki. "Yeter artık durdurun bu vahşeti"

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Anglikan Kilisesi’nin yönettiği hastaneye saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

Sanat dünyasının tanınan isimleri de İsrail'i ağır sözlerle kınadı.

"DÜNYA BU ZULME NEDEN SUSUYOR?"

Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından Pınar Deniz "Bakamıyorum! Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?" dedi.

"BU İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Fahriye Evcen paylaşımında "Savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" cümlelerine yer verdi.

"ALÇAKLIKTIR"

İlker Kaleli, "Hastane bombalamak dünyanın her yerinde kahpelik, her milletinde alçaklıktır. Savunmayla ilgisi yoktur. Hiçbir savaşın, hiç bir davanın, masum ve savunmasız insanların öldürülmesine haklı bir gerekçesi olamaz" yazdı.

"BU DÜPEDÜZ TERÖRDÜR"

Oğuzhan Uğur ise "İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür" dedi.

"SAVAŞ SUÇU"

Hadise; "Bu bir savaş değil. Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!" dedi.

"İÇİM TİTRİYOR"

Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erol, "Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor!!! Bu bir katliam… İsrail'in #Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü." ifadelerini kullandı.

KANIMIZ ÇEKİLDİ

İrem Derici, "El birliğiyle üstümüze düşeni yapalım. Kanımız çekildi, gördüklerimiz insanlık dışı, üzgünüm." dedi.

“YETER ARTIK! DURDURUN BU VAHŞETİ”

Ünlü manken- oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise bu katliama sessiz kalmayarak, "Yeter artık! İnsanlık öldü! Çocuklar öldü, çocuklar! Durdurun bu vahşeti!" dedi.

“İNSANIZ BİZ CANIMIZ YANIYOR!”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Hastane bombalamak insanlık suçudur. Net! Savaşın da bir kuralı vardır! Lanet olsun! İnsanız biz canımız yanıyor!" dedi.