İsrail'den katliam için de katliam. Hastanenin enkazını da vurdular

Dün akşam Gazze'deki hastaneyi vuran ve en az 500 kişinin ölümüne neden olan İsrail'in hastanenin enkazını da vurduğu anlar ortaya çıktı.

İsrail'den katliam için de katliam. Hastanenin enkazını da vurdular

İsrail dün akşam saatlerinde Gazze’deki hastaneyi vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini belirtirken, İsrail "Biz yapmadık" deyip "İslami cihadı" işaret etmişti.

İKİNCİ SALDIRI

Ancak İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, enkaz haline dönen hastaneye giderek çocuk ve kadın yaralıları arayan kurtarma ekiplerine bir ikinci saldırı daha gerçekleştirdi.

Görüntülerde, bölgeye intikal eden ve cesetlerin yanında saldırıdan sağ çıkmış sivil arayan ekiplerin hava saldırısına uğradığı görülüyor.

Saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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MAHMUD ABBAS’TAN AÇIKLAMA

Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze’deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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