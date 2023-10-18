Ezgi Mola'dan hastane saldırısına dair yürek burkan kare

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırı sonrası içlerinde kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde büyük tepki çeken saldırı sonrası pek çok isim sosyal medya hesaplarından İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınadı.

Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Ezgi Mola, kadın ve çocukların hayatını kaybettiği saldırıya dair hissettiklerini paylaşımına döktü.

Saldırı sonrası bir çocuk ayakkabısının görselini paylaşan Mola, bu yürekleri acıtan karenin altına şunları yazdı:

"Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak"