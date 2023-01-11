11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Burak Özçivit 2023 yılı ücretine zam yaptı

Oyuncu Burak Özçivit 2023 yılı ücretine zam yaptı

Oyunculuğun yanı sıra yurt dışında katıldığı açılışlar ve reklam filmleriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Özçivit, 2023 yılı için ücretini 1 milyon dolar olarak belirledi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:45
Takip Et

Ünü dünyaya yayılan oyuncu Burak Özçivit 2023 yılında ücretine zam yaptı

Oyuncu Burak Özçivit 2023 yılı ücretine zam yaptı
+
Aa
-

Oynadığı dizilerdeki oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ünü dünyaya yayılan Burak Özçivit, katıldığı açılış, davet ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Oyuncunun 2023 için belirlediği fiyat da belli oldu.

ZAMLI TARİFE  1 MİLYON DOLAR

Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 2. kez baba olmak için gün sayan Burak Özçivit, hem tek hem de eşiyle oynayacağı reklam filmleri için 1 milyon dolar istiyor. Birçok projede yer alan yakışıklı oyuncu, kazancını da gayrimenkule yatırıyor.

Burak Özçivit, açılış ve reklamların yanı sıra ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
2
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
3
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
5
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
6
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.