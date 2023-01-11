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Devrim Özkan'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, babasının trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Özkan takipçilerinden dua istedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:14
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Devrim Özkan'ın babası trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu dua istedi

Devrim Özkan'dan kötü haber
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Show TV'de yayınlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde yer alan Devrim Özkan'ın babası trafik kazası geçirdi.

Oyuncu, babasının elinden tuttuğu kareyi Instagram'dan yayınladı. Özkan, daha sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

"BOLCA DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Oyuncu, "Merhabalar, arayan soran tüm herkese teşekkür ederim. Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef... Ama şükür ki şu an durumu iyi diyebiliriz... Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için" diye yazdı.

12 YAŞINDA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ 

Devrim Özkan, geçtiğimiz haftalarda hayatına dair hiç bilinmeyenleri ilk kez Ömür Sabuncuoğlu'na açıklamıştı. Küçükken veteriner olmak istediğini ancak sporla da çok ilgili olduğunu belirten Özkan, ablasının hayatındaki kararlarda çok önemli bir yeri olduğu söylemişti.

BİR AY YÜRÜYEMEDİ

Devrim Özkan, küçükken atletizm ile ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından 1 ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar lifleri koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp, judoya geçtiğini anlatmıştı.

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