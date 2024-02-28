Unutkanlık hastalıklarına savaş açıyor. İşte demans alzheimer hastalarına müjde dedirtecek ot

Doğal ürünlerin popülerliği arttıkça, insanlar şifalı bitkilere de daha fazla yöneliyorlar.

Bununla birlikte, şifalı bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmeden önce doktor tavsiyesi almak esastır.

Unutkanlık hastalıklarına savaş açan ve demans alzheimer hastalarına müjde dedirtecek yenibahar otu ortaya çıktı.

Yenibahar otu nedir?

Mersingiller familyasından; Amerika'nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişen ve

baharat elde edilen bir bitkidir.

Her tarafı kokuludur. Kokusu ve tadı; tarçın, karanfil, karabiber ve hindistancevizininkine benzer. Baharat olarak kullanılır.

Faydaları...

Damar sertliğini önler. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

Unutkanlığı giderir. Vücudun direncini artırır.

Anti-bakteriyel ve anti-septik özelliği ile diş sağlığını korur.

Mide için yararlıdır, ayrıca bağırsakta oluşan gazları giderir ve hazmı kolaylaştırır.

Potasyum zenginliği ile kan basıncını kontrol eder.

İltihabı azaltır ve ağrıları dindirir.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve unutkanlığı önler.

A ve C vitamini içeriği ile kemik gelişimini destekler.

Soğuk algınlığını iyileştirici etkisi vardır.

Demans nedir?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur.

Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir.

Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Alzheimer nedir?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.