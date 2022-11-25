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Kronik prostatta mucize tedavi

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Göksel Bayar, tıp alanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kronik prostat tedavisinde mikrodalga yöntemiyle uyguladıkları termoterapi yönteminin hastanın yaşam konforunu arttırdığına dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:40
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Üroloji Uzmanı açıkladı: Kronik prostat tedavisinde termoterapi dönemi

Kronik prostatta mucize tedavi
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İHA’nın haberine göre; Anestezi verilmeden uygulanan yöntem hakkında bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Göksel Bayar şunları ifade etti:

“Prostat termoterapisi, kronik prostatit olan hastalarda semptomları hızlı bir şekilde iyileştirmek için, yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde, iltihaplanan sinir uçları desensitize (duyarsızlaştırılarak) edilerek; ağrı, baskı hissi, karıncalanma ve yanma şikâyetleri geçirilir”

TERMOTERAPİ NASIL UYGULANIR?

Doç. Dr. Göksel Bayar, ortalama bir saat süren müdahalenin ardından hastaların prostat hastalığından kaynaklanan sıkıntılardan kurtulduğuna dikkat çekti.

Bayar şu ifadeleri kullandı:

“Termoterapide kullanmış olduğumuz cihaz; ısı, titreşim ve manyetik özelliği olan bir üründür. Cihazın ucu, makattan prostatın üzerine yerleştirilir ve cihaz çalıştırılır. Prostata ve etrafına ısı verilir. Titreşim ve manyetizma sayesinde ısı daha derinlere iletilir. Beş gün üst üste yarım saatlik seanslar şeklinde tedavi uygulanır”

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