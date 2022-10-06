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Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz

Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olabilir mi?" sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte hukuk danışmanlığını da yapan Özgenç seçimin zamanında yapılması durumunda Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını söyledi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:25
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ürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç: Aday olamaz

Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
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Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından ve bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın çalışmış olan hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, AKP’den üst düzey isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı göreve üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunda kendisine görüş sorduklarını söyledi. Özgenç, bu konuda anayasanın açık olduğu, seçimin zamanında yapılması durumunda Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını belirtti.

SEÇİM ZAMANINDA OLURSA ADAY OLAMAZ

Erdoğan'ın geçmişte hukuk danışmanlığını da yapan Prof. İzzet Özgenç, TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ın sorularına cevap verdi. Özgenç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olabilir mi?" sorusuna “Eğer seçim 2023 Haziran’da gerçekleşirse olamaz” dedi. Özgenç'in ifadeleri şu şekilde:

"Ben görüşümü paylaştım. Hukukçuyum, hukukçu olarak görüşmüş o anayasal düzenleme açık nettir. Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz çünkü iki defa üst üste cumhurbaşkanı adayı olmuştur, cumhurbaşkanı seçilmiştir. Üçüncü bir defa seçilmesine anayasa engeldir."

"Şayet normal zamanından önceye seçim mayıs veya nisan ayı içerisinde yapılacaksa çünkü seçim kanununda yapılan değişiklik veriyor. 6 Nisan'dan veya 7 Nisan'dan önce de yapılmaması gerekir. İsim vermiyorum ama AK Parti'nin yönetiminden üst düzey yöneticiler benim bu konuda görüşümü aldılar."

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zurnanın son deliği
6.10.2022 11:24
2023 te yapılacak seçim erken seçim sayılmayacağından aday olamaz ne yani biz 4,5 yıl boşunamı işkencelere uğradık  
 
ayıp
6.10.2022 11:22
O da bunu bildiği için yeni anayasa yapalım diyor! içine atacaklar ömür boyu cumhurbaşkanı seçilebilir diye olacak bitecek!  
 
murat
6.10.2022 11:05
seçimde rezil rüsva olacak.ama problem şu ki istanbul seçimlerinde kazanacaklarını düşüyorlardı bu sefer anketlerde kaybettikleri çook açık.işte esas problem bu.devletin gücü ve basın onlarda  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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